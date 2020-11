Heilsbronn vor 1 Stunde

Heilsbronn: Vorsicht vor falschen Handwerkern

Heilsbronn (ots) - Am vergangenen Montag (23.11.2020) hatten vermutlich falsche Handwerker an einem Haus in Immeldorf, einem Ortsteil von Lichtenau, unaufgefordert Dachsanierungsarbeiten begonnen und Geld dafür verlangt. Die Polizei warnt vor betrügerischen Machenschaften.