Heilsbronn vor 1 Stunde

Heilsbronn: Einbruch in Einfamilienhaus in Heilsbronn - Zeugensuche

Heilsbronn (ots) - Am Montagabend (07.12.2020) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Heilsbronn (Lkrs. Ansbach) ein und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.