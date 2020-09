Heilsbronn: Einbrecher in Autohaus - Polizei bittet um Hinweise

Die Tatzeit für den Einbruch liegt zwischen 17:00 Uhr (Mo) und 07:30 Uhr (Di). Die Täter drangen über eine Nebeneingangstür in das Gebäude des Autohauses in der Nürnberger Straße ein. Letztlich gelang es ihnen, Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro aus einem Tresor zu entwenden. Auch der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden schlägt mit rund 2000 Euro zu Buche.

Am Tatort führte die Kriminalpolizei Ansbach eine Spurensicherung durch. Verdächtige Wahrnehmungen wie beispielweise Personen oder Fahrzeuge, die im Umfeld des Autohauses aufgefallen sind, können der Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 gemeldet werden.

