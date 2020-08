Feuchtwangen vor 8 Stunden

Feuchtwangen: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Aurach - Zeugen gesucht

Feuchtwangen (ots) - Unbekannte Einbrecher versuchten am Donnerstag (27.08.2020) in ein Einfamilienhaus in Aurach einzubrechen. Die Kriminalpolizei Ansbach sucht Zeugen.