Feuchtwangen vor 5 Stunden

Feuchtwangen: Tatverdächtiger nach mutmaßlicher Brandstiftung an Pkw ermittelt

Feuchtwangen (ots) - Am Samstagabend (03.10.2020) geriet ein Pkw in Wörnitz in Brand. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und bitten um Zeugenhinweise.