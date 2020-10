Feuchtwangen vor 1 Stunde

Feuchtwangen: Holzhütte abgebrannt

Feuchtwangen (ots) - In der vergangenen Nacht (29./30.10.2020) brach aus noch ungeklärter Ursache in einer Holzhütte in Aurach ein Feuer aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.