Am Donnerstagabend, 24. Februar 2022, gegen 18.10 Uhr war eine 82-jährige Frau mit ihrem Auto in der Luitpoldstraße unterwegs, stellte dieses auf einem Parkplatz ab und vergaß offensichtlich, die Handbremse anzuziehen. Das teilte die Polizeiinspektion Dinkelsbühl mit.

Als die Frau gerade aussteigen wollte, begann sich das Auto auf dem leicht abschüssigen Gelände von selbst zu bewegen. Es rollte rückwärts in die Einfahrt einer Tiefgarage. Die 82-Jährige wurde von der geöffneten Fahrertür mitgerissen und zwischen ihrem Auto und der Betonmauer der Tiefgarage eingeklemmt.

Die Frau konnte von der Feuerwehr und Polizei befreit werden

Sie konnte sich selbst nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr Dinkelsbühl konnte die Frau zusammen mit der Polizei befreien. Ein zwischenzeitlich gelandeter Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt, da sich die Verletzungen der Frau als nicht schwer herausstellten.

Sie wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto der Frau entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.