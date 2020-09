Dinkelsbühl vor 1 Stunde

Dinkelsbühl: Zeugenaufruf nach Brand einer Straßenwalze

Dinkelsbühl (ots) - Am Samstagnachmittag (26.09.2020) geriet aus noch unbekannter Ursache eine Straßenwalze in Wassertrüdingen in Brand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.