Dinkelsbühl vor 36 Minuten

Dinkelsbühl: Tödlicher Betriebsunfall in Wilburgstetten

Dinkelsbühl (ots) - In einer Firma in Wilburgstetten (Lkrs. Ansbach) ereignete sich in der Nacht auf Freitag (14.05.2021) ein schwerer Betriebsunfall. Ein 43-jähriger Arbeiter erlitt während der Arbeit an einer Maschine tödliche Verletzungen.