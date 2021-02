Dinkelsbühl vor 1 Stunde

Dinkelsbühl: Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses

Dinkelsbühl (ots) - Am späten Abend brach gestern (16.02.2021) aus noch ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus in Wilburgstetten (Lkrs. Ansbach) ein Brand aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.