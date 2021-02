Dinkelsbühl vor 59 Minuten

Dinkelsbühl: Brand in Restaurant

Dinkelsbühl (ots) - Am frühen Abend war gestern (01.02.2021) in einem Restaurant in der Nördlinger Straße aus zunächst unklarer Ursache ein Brand ausgebrochen, der das gesamte Haus in Mitleidenschaft zog. Eine Person wurde leicht verletzt.