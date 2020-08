Ansbach vor 32 Minuten

Ansbach: Zeugenaufruf nach schwerer Brandstiftung

Ansbach (ots) - Wie mit Meldungen 861 und 876 vom 28.06. und 01.07.2020 gemeldet, wurde am Samstagmorgen, dem 27.06.2020, gegen 07.05 Uhr in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen im Bad Windsheimer Ortsteil Oberntief ein Feuer in der Scheune und im Wohnhaus festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen.