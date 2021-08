Ansbach vor 1 Stunde

Ansbach: Stromausfall durch Rauchentwicklung in Trafostation

Ansbach (ots) - Am Donnerstagmorgen (19.08.2021) kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu starker Rauchentwicklung in einer Trafostation in Ansbach. Dies führte zu einem Stromausfall im Versorgungsgebiet.