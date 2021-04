Der 77-jährige Fahrer eines weißen Mercedes befuhr gegen 13:30 Uhr die Residenzstraße von Eyb kommend in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Promenade übersah er offenbar den die Fahrbahn querenden 82-Jährigen und erfasste ihn mit dem Pkw. Der Senior erlitt dabei schwere Verletzungen und musste umgehend vom Rettungsdienst in ein Klinikum zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht werden, wo er noch am gleichen Tag an den Folgen seiner schweren Verletzungen verstarb. Der Fahrer des Mercedes blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Die Polizeiinspektion Ansbach war mit mehreren Streifen vor Ort und nahm den Verkehrsunfall auf. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell