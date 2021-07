Ansbach vor 1 Stunde

Ansbach: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Ansbach (ots) - Am Montagnachmittag (05.07.2021) ereignete sich auf der ST2223 zwischen Lichtenau und Sachsen b. Ansbach ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Der 85-jährige Rollerfahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er noch am Nachmittag verstarb.