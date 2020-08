Ansbach vor 1 Stunde

Ansbach: Polizeilicher Schusswaffengebrauch in Ansbach

Ansbach (ots) - Am Montagabend (17.08.2020) kam es in der Ansbacher Innenstadt zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Ein Mann hatte angegeben, in seinem Rucksack eine Bombe mitzuführen.