Ansbach vor 1 Stunde

Ansbach: POL-MFR: (32) Tragischer häuslicher Unfall

Ansbach (ots) - Am Freitagabend (08.01.2021) ereignete sich ein tragischer häuslicher Unfall in einem Anwesen in Arberg (Lkrs. Ansbach). Ein 89-jähriger Mann wurde hierbei tödlich verletzt.