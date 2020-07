Ansbach: Mutmaßliche Drogenkuriere festgenommen

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen ergaben sich Hinweise, wonach am Mittwoch eine Drogenkurierfahrt in den Landkreis Ansbach erfolgen soll. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei konnte in diesem Zusammenhang gegen 20:00 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich Marktbergel (Lkrs. Ansbach) feststellen.

Bei der anschließenden Anhaltung fuhr das betreffende Fahrzeug auf einen Dienstwagen der Polizei auf. Letztendlich gelang es, zwei mutmaßliche Drogenkuriere im Alter von 37 und 52 Jahren festzunehmen. Zudem konnten mehrere Hundert Gramm Heroin in dem Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Ansbacher Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen das Duo.

