Nach den vorliegenden medizinischen Erkenntnissen ist der männliche Tote wohl an einer Rauchgasintoxikation verstorben und dann in den Flammen verbrannt. Es gibt keinerlei Feststellungen am Leichnam, die auf eine irgendwie geartete Fremdeinwirkung schließen lassen.

Die Ansbacher Kripo arbeitet derzeit noch mit Nachdruck an der Klärung der Identität des Toten.

