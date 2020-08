Ansbach: Hakenkreuze auf Straße geschmiert - Zeugen gesucht

Der Täter brachte die Hakenkreuze vermutlich in der Zeit zwischen 19:00 Uhr (Di) und 07:00 Uhr (Mi) mit Straßenkreide auf den Straßenbelag der Fahrbahn im Bereich Bahnhofstraße/Vorderberg. Zudem waren in gleicher Weise mehrere Masten der Straßenbeleuchtung in dem betroffenen Bereich beschmiert worden.

Das Kommissariat für Staatsschutz bei der Kriminalpolizei Ansbach ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu wenden.

