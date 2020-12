Ansbach vor 30 Minuten

Ansbach: Großeinsatz nach Brandausbruch in einem Holzschuppen in Wallersdorf

Ansbach (ots) - Der Brandausbruch in einem Holzschuppen im Ansbacher Ortsteil Wallersdorf führte in der vergangenen Nacht (29.12.2020) zu einem hohen Sachschaden an einem Wohnanwesen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.