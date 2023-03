Ansbach: Gestohlenes Auto in Tschechien aufgefunden - Zeugenaufruf

In der Nacht von Donnerstag (09.03.2023) auf Freitag (10.03.2023) entwendeten Unbekannte einen BMW X6 in Ansbach. Das Fahrzeug konnte nach einem Verkehrsunfall in Tschechien sichergestellt werden.

Am Freitagmorgen (10.03.2023) nahmen Beamte der tschechischen Polizei mit der Polizeiinspektion Ansbach Kontakt auf und teilten mit, dass in Tschechien ein weißer BMW X6 mit Ansbacher Zulassung (geschätzter Zeitwert ca. 73.000 Euro) aufgefunden wurde. Das Fahrzeug stand verlassen auf einer Straße und wies Schäden auf, welche auf einen Verkehrsunfall schließen ließen.

Als die Polizeiinspektion Ansbach den Eigentümer des Fahrzeugs in der Dombachstraße aufsuchte, stellte sich heraus, dass Unbekannte das Fahrzeug offenbar in den Nachtstunden entwendeten. Der Eigentümer hatte bis zu diesem Zeitpunkt das Fehlen des BMW X6 noch nicht bemerkt.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

