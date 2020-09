Ansbach vor 52 Minuten

Ansbach: Gartenhäuser brannten - Anwohner evakuiert

Ansbach (ots) - In der Nacht auf Samstag (12.09.2020) brach in einem Gartenhaus in Ansbach ein Feuer aus, das sich auf mehrere benachbarte Hütten ausweitete. Mehrere Dutzend Anwohner mussten während der Löscharbeiten evakuiert werden, blieben jedoch unverletzt.