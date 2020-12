Ansbach vor 36 Minuten

Ansbach: Falscher Microsoft-Support erbeutete mehrere tausend Euro - Die Kriminalpolizei Ansbach warnt vor der Betrugsmasche

Ansbach (ots) - Einen 71-jähriger Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim brachte ein angeblicher Microsoft-Support in der letzten Woche um mehrere tausend Euro. Das Fachkommissariat für Cybercrime der Ansbacher Kriminalpolizei warnt davor, fremden Personen am Telefon Zugang zum eigenen Computer zu verschaffen.