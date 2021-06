Ansbach vor 29 Minuten

Ansbach: Exhibitionist in Ansbach aufgetreten

Ansbach (ots) - Am Samstagvormittag (19.06.2021) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann einer Frau in der Nähe eines Spielplatzes in Ansbach in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.