Ansbach: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ansbach (ots) - In den frühen Morgenstunden brach am Samstag (12.12.2020) ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Triesdorfer Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.