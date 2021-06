Ansbach vor 1 Stunde

Ansbach: Betriebsunfall in Weihenzell - 29-jähriger Mann schwer verletzt

Ansbach (ots) - Am Freitagnachmittag (18.06.2021) ereignete sich in einem Sägewerk in Weihenzell (Lkrs. Ansbach) ein Betriebsunfall. Ein 29-jähriger Mitarbeiter erlitt schwere Verletzungen.