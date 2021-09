Am Montagabend (13.09.2021) kam es in der Endresstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der ein 53-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger konnte nun festgenommen werden.

Gegen 21:30 Uhr kam der 35-Jährige zum Anwesen des 53-Jährigen und fing mit diesem lautstark zu streiten an. Daraufhin ging der Ältere auf die Straße und es entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf hat dann der 35-Jährige sein Gegenüber mit einem Stichwerkzeug schwer verletzt und war anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 53-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Intensiven Ermittlungen der Ansbacher Kriminalpolizei zufolge konnte in Zusammenarbeit mit der Ansbacher Staatsanwaltschaft noch gestern ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vom Amtsgericht Ansbach gegen den Tatverdächtigen erwirkt werden. Heute gelang es einer Streife der PI Heilsbronn, den 35-Jährigen festzunehmen. Er wird im Laufe des Tages der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht vorgeführt.

Der Geschädigte befindet sich derzeit noch in Lebensgefahr.

