In der Nacht von Sonntag (07. März 2021) auf Montag (08. März 2021) sind zwei amtsbekannte Randalierer im Alter von 27 Jahren und 16 Jahren durch Ansbach gezogen. Auf ihrem Weg vom Bahnhof durch die Stadt wurden sie am Karlsplatz von der Polizei gestellt.

Die beiden hatten zuvor am Bahnhof einen Informationsschaukasten eingeschlagen, ein Auto beschädigt und an einer Baustelle am Bahnhof eine Gerüststütze entwendet. Wie die Polizeiinspektion Ansbach berichtet, konnten die Beamten die beiden Randalierer zwar stellen, doch dabei trat plötzlich der 16-Jährige einem der Beamten in den Unterleib.

Zwei Randalierer ziehen betrunken durch Ansbach

Die zwei jungen Männer waren alkoholisiert. Der 16-jährige Randalierer wies bei einem Alkoholtest 0,4 Promille auf. Der 27-Jährige hatte stolze 3,8 Promille. Außerdem hatte er in seinem Rucksack ein Kampfmesser mit einer 21 Zentimeter langen Klinge.

Am Montagmorgen meldeten sich weitere Autobesitzer, deren Fahrzeuge wohl ebenfalls von den Randalierern beschädigt wurden. Der Schaden ist hier noch nicht ermittelt.