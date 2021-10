Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht: Blaulichtmeldungen der Polizeiinspektion Ansbach vom Samstag, 02.10.2021

Verkehrsunfall mit Gegenverkehr

Leutershausen Am Freitag, 01.10.2021, gegen 09.35 Uhr, befuhr eine 34-jährige mit ihrem Fiat 500 die Ortsverbindungsstraße von Görchsheim nach Erlbach. An einer dort befindlichen Bahnbrücke kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter. Dessen 21-jähriger Fahrer hatte die Fiat-Fahrerin übersehen. Beide Fahrzeuge stießen im Brückenbereich frontal zusammen, wodurch

der Fiat von der Brücke geschoben wurde und mehrere Meter eine Böschung hinabrutschte. Die Fahrerin des Fiat wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro.



Beim Einfahren Unfall verursacht

Ansbach Am Freitag, 01.10.2021, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Nürnberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Im Bereich der Ausfahrt eines Supermarktes kollidierten ein VW Golf und ein Hyundai Accent. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah die 63-jährige VW-Fahrerin beim Ausfahren den vorfahrtsberechtigten Hyundai und es kam zum Zusammenstoß.

Die Unfallverursacherin wurde durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die 28-jährige Unfallgegnerin wurden durch den Unfall verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Nürnberger Straße. Die Polizei Ansbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich

unter der Telefonnummer 0981/9094-121 zu melden.

Alkoholisierter Autofahrer

Ansbach - Katterbach Am Samstag, 02.10.2021, gegen 00.30 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 14 der Fahrer eines Jeep Wrangler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 32-jährigen US-Soldaten konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,5 Promille. Gegen den alkoholisierten Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde im Anschluss an die Sachbearbeitung an die US-Militärpolizei übergeben.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Lehrberg - Hürbel a. Rangen Am 01.10.2021, gegen 21.25 Uhr, kam der 55-jährige Fahrer eines Volvo nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Volvo fuhr daraufhin in ein angrenzendes Grundstück, hierbei wurden Gartenzaun, - mauer sowie das Garagentor beschädigt. Das Fahrzeug wurde ebenfalls massiv beschädigt.Durch den Unfall wurde der Volvo-Fahrer leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer wohl aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn abkam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Gesamthöhe von ca. 26.000 Euro.

Vorschaubild: © Foto: Polizei Selb