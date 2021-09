Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht: Blaulichtmeldungen der Polizeiinspektion Ansbach vom Sonntag, 19.09.2021

Leitpfosten beschädigt

Ansbach – Im Anschluss einer Open Air- Veranstaltung im Ansbacher Stadtteil Elpersdorf wurde um 23:45 Uhr ein 18-jähriger Ansbacher vom Sicherheitsdienst des Veranstalters festgehalten, da er einen Leitpfosten an der dortigen Durchfahrtsstraße beschädigt hatte. Er trat gegen den Pfosten, welcher abbrach. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 30,- Euro.

Gegenüber der eintreffenden Streifenbesatzung zeigte er sich nicht nur völlig uneinsichtig, sondern auch erheblich aggressiv. Der junge Mann, welcher mit über 2 Promille alkoholisiert war, musste in Gewahrsam genommen werden.

Streitschlichter wurde geschlagen

Ansbach – Am Samstag, kurz nach 22 Uhr wurde ein 42-jähriger Passant, welcher mit seiner Frau fußläufig am Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Meinhardswindener Straße vorbeiging auf einen Streif aufmerksam. Am Parkplatz waren mehrere junge Leute, welche verbal aufeinander losgingen. Als der Passant dazwischen ging wurde er gleich körperlich angegangen. Hierbei erlitt er mehrere Schürfwunden, Prellungen und eine aufgeplatzt Lippe, welche ambulant im Klinikum Ansbach versorgt werden musste. Die jungen Leue fuhren mit dem Pkw weg. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug jedoch festgestellt, angehalten und der Schläger ermittelt werden. Gegen den 20-jährigen Mann aus dem südlichen Landkreis Ansbach wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

