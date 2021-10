Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ansbach von Sonntag, 31.10.2021

Ansbach – Am Samstag gegen 19:00 Uhr sah ein 27-jähriger Ansbacher seine Freundin mit einer männlichen Begleitung an einem Restaurant am Herrieder Tor sitzen. Derart in Rage geraten, packte er einen dazugehörigen Außentisch und warf ihn in eine Glasscheibe des Restaurants. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1500,- Euro. Gegen den Mann wurde u. a. ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Ansbach – Am Samstag gegen 18:00 Uhr wurde ein 16-jähriger, welcher die Bahnhofstraße mit seinem Elektro-Scooter befuhr, einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei stellten die beiden Polizeibeamtinnen fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Er gab zu, am Vorabend zwei Joints geraucht zu haben. Verschiedene Tests bekräftigten dies. Daraufhin wurde in der Polizeiinspektion am Karlsplatz eine Blutentnahme veranlasst. Im Anschluss wurde der Jugendliche von seinem Vater mitgenommen.

Ansbach – Am Sonntag gegen 02:30 Uhr wurden an der Ecke Maximilianstraße / Feuerbachstraße drei kostümierte Männer im Alter von 19 bis 21 Jahren aus einer Personengruppe von wahrscheinlich 8 Mann angegriffen. Sie wurden mit Schlägen traktiert und im Anschluss flüchtete die Gruppe. Alle drei jungen Männer, welche erheblich alkoholisiert waren, erlitten leichte Verletzungen. Beschreibungen zu den Angreifern konnten sie, wahrscheinlich auch wegen der Alkoholisierung, nicht abgeben. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0981/9094-121 bei der Polizeiinspektion Ansbach zu melden.

Ansbach – Am Sonntag, kurz nach 01 Uhr betrat ein erheblich angetrunkener Ansbacher eine Innenstadtkneipe. Während seines Aufenthalts schlug er einem 43-jährigen Gast unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht. Hierbei erlitt dieser eine Platzwunde an der Lippe.

Während der Anzeigenaufnahme durch eine Streifenbesatzung der Inspektion Ansbach gab er an, dass ihm eine Tasche gestohlen wurde, welchen er auf dem Tresen ablegte. In diesem soll sich eine Schreckschusswaffe befunden haben. Da in der Kneipe niemand etwas von einer Tasche bemerkt hat, der 29-jährige aber trotz seiner erheblichen Alkoholisierung dabei blieb eine Waffe bei sich gehabt zu haben, war er damit einverstanden bei ihm zuhause nach dieser zu suchen. In seiner Wohnung traf die Streife auf die ebenfalls erheblich angetrunkene Ehefrau. Diese filmte die Beamten und wurde zunehmend aggressiver. Unvermittelt schlug sie einem Beamten zweimal in die Weichteile. Daraufhin ordnete der Jour-Staatsanwalt die Sicherstellung des Mobiltelefons und die Durchführung einer Blutentnahme bei der 26-jährigen Frau an.Im Klinikum verweigerte sie die Entnahme von Blut. Hier musste bei ihr un-mittelbarer Zwang in Form leichter körperlicher Gewalt angewendet werden, damit die Ärztin Blut nehmen konnte. Im Krankenhaus beleidigte sie zudem unentwegt das Krankenhauspersonal mit Kraftausdrücken. Gegen die Eheleute wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

