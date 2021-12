Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Ansbach vom Samstag, 18.12.2021

Sachbeschädigung

Lehrberg

In der Nacht vom 16.12.21 auf den 17.12.21 wurde in der Buhlsbacher Straße der Gartenzaun an einem Einfamilienhaus beschädigt. Der unbekannte Täter trat vermutlich gegen einige Holzbretter des Zaunes, sodass diese herausbrachen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981 - 9094 121.

Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrer

Ansbach

Am 17.12.21 kam es in der Nürnberger Strasse in Ansbach bei einem dortigen Discounter zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw Fahrer wollte vom Parkplatz des Discounters auf die B 14 in Richtung Nürnberg einfahren. Hierbei übersah er einen Verkehrsteilnehmer, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seinem Krankenfahrstuhl den Fuß- / Radweg befuhr und es kam zum Zusammenstoß.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro.

Der Rollstuhlfahrer wurde mit einer Verletzung am Bein ins Klinikum Ansbach verbracht.

