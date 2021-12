Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Dinkelsbühl für Samstag, 04.12.2021

Sachbeschädigung durch Brandlegung

Wassertrüdingen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die öffentliche Toilette am Sonnenuhrenpark in Wassertrüdingen, Alte Schulgasse, beschädigt. Der oder die unbekannten Täter warfen offen-sichtlich einen brennenden Gegenstand in den Plastikmülleimer an der Toilettenanlage bzw. zündeten den Mülleimer eventuell vorsätzlich an. Der Mülleimer verbrannte vollständig, dass Feuer erlöschte von selbst. Durch die Rauchentwicklung wurde die Toilettenanlage komplett verrußt, so dass ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro entstanden sein dürfte.

Die PI Dinkelsbühl bittet um sachdienliche Hinweise bezüglich irgendwelcher Wahrnehmungen an der Toilettenanlage in dieser Nacht.

Fahren unter Drogeneinfluß

Dinkelsbühl - Am Freitag, gegen 22.30 Uhr, wurde in Dinkelsbühl, Nördlinger Straße, ein Pkw einer Verkehrs-kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrers wurden drogentypische Auffäl-ligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab Hinweise auf Konsum von THC. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Sollte sich bei der Auswertung der Blutentnahme herausstellen, dass der Grenzwert überschritten ist er-warten den Fahrer ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße von 500 Euro. Des weite-ren dürfte eine Nachschulung folgen, da er noch in der Probezeit ist.

