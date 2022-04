Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Dinkelsbühl vom 10.04.2022

Dinkelsbühl: Zwei weitere Ladendiebstähle in einem Supermarkt in der von Raumer Straße. Bereits am Freitag erwischte ein Ladendetektiv zwei Personen, welche Lebensmittel und Spirituosen entwendet hatten. (Pressebericht vom 09.04.2022) Am Samstag lag er nochmals auf der Lauer und ertappte einen 85jährigen Mann, welcher neben seinem eigentlichen Einkauf noch Lebensmittel im Wert von rund 5 Euro eingesteckt hatte. Auch eine 60jährige Frau, welche eine Konserve im Wert von 2 Euro „mitlaufen“ ließ durfte anschließend die Bekanntschaft des Detektivs machen. Letztlich erhielten die Verdächtigen ein Hausverbot für alle Märkte der Supermarktkette und wurden an die Polizei übergeben, welche nun Strafverfahren gegen sie betreibt. Nachdem die Dinkelsbühler Supermärkte für Ladendetektive wohl ein recht erfolgversprechendes Revier darstellen, rechnet die Polizeiinspektion Dinkelsbühl auch in den nächsten Wochen mit zahlreichen weiteren Anzeigen wegen Ladendiebstahls.

Schopfloch: Eine Zigarettenkippe, welche zwar ausgedrückt aber dennoch nicht ganz erloschen war, sorgte am Samstagnachmittag für einen fast unnötigen Feuerwehreinsatz. Besagter Zigarettenstummel entzündete nämlich den Inhalt einer Mülltonne unter einem Dachvorsprung. Die hochschlagenden Flammen brannten ein Loch ins Dach der Garage und verkohlten eine Seitentüre. Ein aufmerksamer Nachbar erkannte die Situation rechtzeitig, rannte zur Brandstelle und konnte diese mit einem Gartenschlauch ablöschen. Die herbeigerufene Feuerwehr der Marktgemeinde musste lediglich überprüfen, ob die Löscharbeiten auch vollständig erledigt waren. Verletzt wurde niemand. Ein angrenzendes Wohnhaus blieb glücklicherweise unbeschädigt. Den Schaden am Dach der Garage beziffert die Polizei auf ein paar Tausend Euro. Gegen den verantwortlichen Verursacher ergeht Anzeige wegen der unsachgemäßen Entsorgung der Zigarettenkippe.

Mönchsroth: In der Nacht zum Sonntag entdeckten Passanten einen Brand auf einem Holzbalkon, den sie spontan mittels herumliegendem Gartenschlauch ablöschten und damit ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhinderten. Die herbeigeeilte Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und sicherte die Brandstelle gegen erneutes Wiederaufflammen ab. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige tausend Euro. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ansbach vom 09.04.2022

Marihuana Geruch bei Verkehrskontrolle

Ansbach – Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen konnten zwei Beamte der Polizeiinspektion Ansbach deutlichen Marihuana Geruch aus dem angehaltenem Fahrzeug wahrnehmen. Ein Insasse des Fahrzeugs konnte auf der Rücksitzbank liegend festgestellt werden, als er gerade einen Joint konsumierte. Bei einer anschließenden Fahrzeugdurchsuchung konnten weitere geringe Mengen Rauschgift aufgefunden und sichergestellt werden. Der Fahrer sowie zwei weitere Personen aus dem Fahrzeug wurden aufgrund eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Unfallflucht

Ansbach - Am Freitagabend kam es bei einem Ansbacher Schnellrestaurant zu einem Auffahrunfall. Der 25-jährige Geschädigte wollte sich zunächst auf dem Parkplatz des Restaurants mit dem unbekannten, männlichen Unfallbeteiligten austauschen. Dieser fuhr mit seinem Auto jedoch die B14 Stadtauswärts weiter. Bei einer nahegelegenen Tankstelle hielt der unbekannte Mann erneut kurz an. Jedoch setzte er seine Fahrt kurz danach fort ohne sich bei dem Geschädigten zu melden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ansbach unter der Telefonnummer 0981-9094 121 entgegen.

Unfallflucht

Leutershausen - Ein knapp 92-jähriger touchierte am Freitagnachmittag vor einer Drogerie ein anderes Fahrzeug als er rückwärts ausparken wollte. Anschließend fuhr der Mann ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen weiter. Durch eine unbeteiligte Zeugin konnte jedoch das Kennzeichen ermittelt und der Fahrzeugführer festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Dinkelsbühl vom 09.04.2022

Dinkelsbühl - Ladendiebstähle

Am 08.04.2022, im Zeitraum von 12:40 Uhr - 13:30 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Dinkelsbühl zwei Ladendiebstähle in einem Supermarkt in der Von-Raumer-Straße in Dinkelsbühl gemeldet. Zunächst entwendete ein 62-Jähriger eine Flasche Whisky. Kurze Zeit später entwendete eine 62-Jährige eine Flasche Wein und diverse Lebensmittel. Beide Täter wurden von einem Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt.

Dinkelsbühl - Suche nach eventuell beschädigten Pkw

Am 08.04.2022, gegen 09:00 Uhr, parkte eine 59-jährige Frau ihren Pkw auf dem Norma-Parkplatz in Dinkelsbühl rückwärts aus einer Parklücke aus. Als sie zuhause ankam stellte sie leichte Kratzer am Heck ihres Fahrzeugs fest. Möglicherweise touchierte sie beim Ausparken einen, hinter ihr geparkten, Pkw. Bei diesem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Als die 59-jährige zum Parkplatz zurückgekehrt sei, wäre der schwarze Kleinwagen nicht mehr auf dem Parkplatz gewesen. Sollte der Eigentümer des schwarzen Kleinwagens einen Schaden an seinem Pkw feststellen wird er gebeten unter der Rufnummer 09851/5719-0 Kontakt mit der Polizeiinspektion Dinkelsbühl aufzunehmen.

Weiltingen- Streit eskaliert und endet mit einem Messerstich

Am 08.04.2022, gegen 21:30 Uhr, kam es in einer Unterkunft in Weiltingen zu einem Streit. Im Verlauf des Streits bedrohte ein 47-jähriger einen 48-jährigen mit einer Glasflasche. Der 48-jährige stach daraufhin mit einem Messer nach dem 47-jährigen und verletzte diesen, sodass dieser in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Es bestand keine Lebensgefahr. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert.

Pressebericht der Polizeiinspektion Feuchtwangen vom 09.04.2022

Verkehrsunfall bei Überholvorgang

Bechhofen - Am 08.04.2022 gegen 12:00 Uhr befuhr eine Fahrzeugkolonne die Staatsstraße 2221 von Ansbach kommend in Fahrtrichtung Wassertrüdingen. Bei Bechhofen wollte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer diese Kolonne, welche aus zwei Pkws und einem Lkw bestand, überholen und leitete den Überholvorgang ein. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin, welche sich direkt hinter dem Lkw befand, setzt in diesem Moment ebenfalls zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 50-Jährige stark ab und wich nach links aus und geriet dabei in den Straßengraben. Am Pkw des Überholers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Diesel abgezapft und entwendet

Schnelldorf - An einer Baustelle an der Autobahnanschlussstelle Schnelldorf wurden im Zeitraum von 07.04.22, 20:00 Uhr bis 08.04.22, 06:40 Uhr insgesamt 5 Lkws angegangen, die Tankdeckel gewaltsam geöffnet und insgesamt ca. 1000 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter Tel. 09852/6715-0.

