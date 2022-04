Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Dinkelsbühl vom 02.04.2022

Dinkelsbühl - Ladendiebstähle

Am 08.04.2022, im Zeitraum von 12:40 Uhr - 13:30 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Dinkelsbühl zwei Ladendiebstähle in einem Supermarkt in der Von-Raumer-Straße in Dinkelsbühl gemeldet. Zunächst entwendete ein 62-Jähriger eine Flasche Whisky. Kurze Zeit später entwendete eine 62-Jährige eine Flasche Wein und diverse Lebensmittel. Beide Täter wurden von einem Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt.

Dinkelsbühl - Suche nach eventuell beschädigten Pkw

Am 08.04.2022, gegen 09:00 Uhr, parkte eine 59-jährige Frau ihren Pkw auf dem Norma-Parkplatz in Dinkelsbühl rückwärts aus einer Parklücke aus. Als sie zuhause ankam stellte sie leichte Kratzer am Heck ihres Fahrzeugs fest. Möglicherweise touchierte sie beim Ausparken einen, hinter ihr geparkten, Pkw. Bei diesem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben. Als die 59-jährige zum Parkplatz zurückgekehrt sei, wäre der schwarze Kleinwagen nicht mehr auf dem Parkplatz gewesen. Sollte der Eigentümer des schwarzen Kleinwagens einen Schaden an seinem Pkw feststellen wird er gebeten unter der Rufnummer 09851/5719-0 Kontakt mit der Polizeiinspektion Dinkelsbühl aufzunehmen.

Weiltingen- Streit eskaliert und endet mit einem Messerstich

Am 08.04.2022, gegen 21:30 Uhr, kam es in einer Unterkunft in Weiltingen zu einem Streit. Im Verlauf des Streits bedrohte ein 47-jähriger einen 48-jährigen mit einer Glasflasche. Der 48-jährige stach daraufhin mit einem Messer nach dem 47-jährigen und verletzte diesen, sodass dieser in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Es bestand keine Lebensgefahr. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert.

Pressebericht der Polizeiinspektion Feuchtwangen vom 02.04.2022

Verkehrsunfall bei Überholvorgang

Bechhofen - Am 08.04.2022 gegen 12:00 Uhr befuhr eine Fahrzeugkolonne die Staatsstraße 2221 von Ansbach kommend in Fahrtrichtung Wassertrüdingen. Bei Bechhofen wollte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer diese Kolonne, welche aus zwei Pkws und einem Lkw bestand, überholen und leitete den Überholvorgang ein. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin, welche sich direkt hinter dem Lkw befand, setzt in diesem Moment ebenfalls zum Überholen an. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 50-Jährige stark ab und wich nach links aus und geriet dabei in den Straßengraben. Am Pkw des Überholers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Diesel abgezapft und entwendet

Schnelldorf - An einer Baustelle an der Autobahnanschlussstelle Schnelldorf wurden im Zeitraum von 07.04.22, 20:00 Uhr bis 08.04.22, 06:40 Uhr insgesamt 5 Lkws angegangen, die Tankdeckel gewaltsam geöffnet und insgesamt ca. 1000 Liter Diesel abgepumpt und entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 500 Euro belaufen. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Feuchtwangen unter Tel. 09852/6715-0.

