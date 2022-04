Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ansbach vom 30.04.2022

Unfall nach Vorfahrtsverletzungen

Ansbach – Am Freitag wollte ein 17-Jähriger gegen 07:15 Uhr aus dem Ortsteil Höfen kommend mit seinem Pkw die Staatsstraße 1066 überqueren. Dabei übersah er einen 61-Jährigen, der dort mit seinem Pkw in Richtung Ansbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahr-zeuge. Dabei blieb der Unfallverursacher unverletzt. Der Fahrer des zweiten beteiligten Fahrzeugs erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000,- Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Feuchtwangen vom 30.04.2022

Werbebanner abgebrannt

Herrieden - In der Nacht vom 28. auf 29. April wurde ein Werbebanner, welches am Zaun um den Tennisplatz gespannt war, auf einer Länge von ca. 28 Metern abgebrannt. Auch der darunterliegende Maschendrahtzaun wurde hierdurch in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich. Auf welche Weise der Brand entstanden war, ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Feuchtwangen entgegen.

Betrunkene Fahrer kontrolliert

Feuchtwangen - Anlässlich allgemeiner Verkehrskontrollen wurden zwei Pkw-Fahrer festgestellt, welche unter Einfluss von Alkohol ihr Fahrzeug gesteuert hatten. Ein 58jähriger Pkw-Fahrer war am 29. April gegen kurz nach 18.30 Uhr in einem südlichen Ortsteil von Feuchtwangen mit 1,1 Promille unterwegs, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bei einem weiteren Pkw-Fahrer ergab ein gerichtsverwertbarer Test am 29. April einen Wert von 0,76 Promille. Der 34jährige Pkw-Fahrer war gegen 04.30 Uhr in einem westlichen Ortsteil von Feuchtwangen kontrolliert worden.

Kennzeichenmissbrauch

Herrieden - Am 29.04.2022, gegen 22 Uhr, wurde am Autohof Herrieden der Fahrer eines Lkw überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug am selben Tag in Deutschland gekauft, jedoch nicht mit deutschen Ausfuhrkennzeichen versehen war, sondern mit ungarischen Händlerkennzeichen. Deshalb wird u. a. Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch erstattet. Da es sich um einen ausländischen Fahrer handelte, wurde eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe einbehalten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Bei Schnelldorf kam es am Freitag außerdem zu einem schweren Unfall beim Überholen eines Traktors. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt

