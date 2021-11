Am Dienstagabend (16. November 2021) führte das Verhalten eines 38-Jährigen zu einem größeren Polizeieinsatz im Landkreis Ansbach. Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus war eskaliert.

Gegen 16.05 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Polizeipräsidiums Mittelfranken über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien in einem Wohnhaus in Windsbach, konkret im Ortsteil Lanzendorf, informiert. Die Polizeiinspektion Heilsbronn übernahm anschließend den Fall. Wie sich herausstellte, hatte sich ein 38-Jähriger über die laute Musik aus der unter ihm liegenden Wohnung beschwert und sich selbstständig Zutritt zu dieser verschafft.

Mann greift 17-Jährigen in Windsbach an

In der Wohnung befand sich ein 17-Jähriger, dessen Eltern beruflich unterwegs waren. Der 38-Jährige packte und würgte den Jugendlichen. Anschließend ging er wieder in seine Wohnung zurück und drehte selbst laute Musik auf. Als die Polizeistreife an der Tür des 38-Jährigen klingelte, öffnete dieser zunächst nicht. Aufgrund der Musiklautstärke gelang es den Beamten nicht, auf sich aufmerksam zu machen.

Als die Beamten von der Straße aus Kontakt mit dem 38-Jährigen aufnehmen wollten, drohte der Mann den Einsatzkräften mit einer Holzlatte. Zwischenzeitlich hinzugezogenen Einsatzkräften gelang es schließlich, seine Wohnung zu betreten. Da der 38-Jährige den Beamten jedoch weiterhin drohte, wurde er schließlich mithilfe einer Elektroimpulswaffe (Taser) festgenommen.

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der 17-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Den 38-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen Polizeibeamte. Außerdem wurde das Landratsamt Ansbach aufgrund der völlig vermüllten Wohnung des Mannes verständigt.