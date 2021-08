Mehrmals Schussgeräusche in Rothenburg ob der Tauber gemeldet: Am Mittwochvormittag (25. August 2021) wurden über den Notruf Schüsse im Außenbereich des Bahnhofes in Rothenburg ob der Tauber im Kreis Ansbach gemeldet.

Mehrere Streifenfahrzeuge fuhren sofort dort hin. Die eintreffenden Beamten konnten jedoch keine akute Gefahrenlage feststellen und versuchten danach die Herkunft der Knallgeräusche zu ermitteln, wie die Polizei Rothenburg ob der Tauber mitteilt.

Mysteriöse Schüsse in Rothenburg ob der Tauber: Zwei Rentner unter Verdacht

Man vermutete zunächst, dass die beiden älteren Männer, die dort auf einer Wartebank saßen, damit zu tun hätten. Ihre Befragung und Durchsuchung bestätigte dies jedoch nicht.

Hinzukommende Passanten meldeten sich und sagten, dass am Vortag bereits Geräusche vernommen wurden, die ebenfalls Schüsse gewesen sein dürften. Zeugen, die zur Klärung der Vorfälle beitragen könnten, sollen sich unter der Telefonnummer 09861 971-0 melden.

Vorschaubild: © jxq auf Pixabay