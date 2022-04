Am Samstagmorgen kam es gegen 04:11 Uhr zu einem Unfall im Landkreis Ansbach.

Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Tannhausen in Richtung Mönchsroth. Als er durch ein Waldstück fuhr, brach ein Baum aufgrund der Schneelast - und fiel auf die Windschutzscheibe des Wagens, wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl berichtet.

Baum bricht wegen starker Schneelast - hoher Sachschaden am Auto

Der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Tannhausen und Mönchsroth zerlegten den Baum.

Wenig später versuchte ein Lastwagenfahrer an der Unfallörtlichkeit vorbeizufahren. Dabei blieb er jedoch "mit seiner Fahrzeugkombination an dem in die Fahrbahn ragenden Baum hängen und beschädigte sich hierbei seinen LKW", erklärt die Polizei. An dem Lastwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

