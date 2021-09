Im Rahmen einer Vorsondierung zum Bau von Signalanlagen im Osten des Ansbacher Bahnhofgeländes wurde in etwa vier Metern Tiefe ein Gegenstand festgestellt, bei dem es sich um eine Fliegerbombe handeln könnte. In der Nacht von 4. auf 5. September 2021 wird der Gegenstand freigelegt. Für diese Arbeiten wird die Bahnunterführung unter den Gleisen ab 23 Uhr gesperrt, wie die Stadt Ansbach am Mittwoch (01. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Sollte es sich tatsächlich um eine Fliegerbombe handeln, wird eine Evakuierung rund um den Ansbacher Bahnhof stattfinden, heißt es weiter. Diese ist für Sonntagmorgen (05. September 2021) geplant, sodass im Laufe des Vormittags die Entschärfung laufen kann. Der genaue Zeitablauf kann erst nach Freilegung der möglichen Fliegerbombe festgelegt werden. Alle betroffenen Bürger*innen werden deshalb gebeten, sich am Sonntagmorgen zu informieren, so die Stadt.

Mögliche Fliegerbombe gefunden: Ansbacher Bürger*innen müssen sich auf Evakuierung einstellen

"Auf der städtischen Homepage, über Warn-Apps sowie über die Medien werden die entsprechenden Informationen herausgegeben. Für den Fall einer Evakuierung wird auf der Homepage der Stadt auch ein entsprechender Plan mit dem betroffenen Gebiet und den betroffenen Adressen veröffentlicht sowie ein Bürgertelefon eingerichtet", heißt es in der Pressemitteilung.

Und weiter: "Für Personen, die nicht die Möglichkeit haben, zu Freunden, Bekannten oder Verwandten zugehen, wird im Tagungszentrum Onoldia eine Unterkunft eingerichtet. Dies gilt auch für Personen, die Corona-positiv oder in Quarantäne sind, diese werden dort räumlich getrennt untergebracht." Zudem werden aufgrund der möglichen Evakuierung die Gottesdienste in den umliegenden Kirchen wohl nicht stattfinden.

Vorschaubild: © NEWS5 / Höfig (NEWS5)