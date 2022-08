Auf einem Fest in Gebsattel (Kreis Ansbach) kam es am Samstag wohl zu einem ungewöhnlichen Angriff. Zumindest meldete dies eine 55-jährige Frau am Sonntag der Polizei in bei Rothenburg ob der Tauber. Diese ermittelt nun gegen eine 29-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Laut Angaben der 55-Jährigen war sie zusammen mit ihrem Mann am Samstagabend auf einem Fest in Gebsattel, als es zu einem Disput mit einem anderen Paar kam. Demnach gab "ein Wort das andere" und eine 29-Jährige ging auf sie und ihren Partner los.

Zunächst soll die jüngere Frau versucht haben, mit einer Krücke auf die 55-Jährige und ihren Begleiter einzuschlagen. Der Schlag ging aber zunächst ins Leere. Danach soll die aggressive Frau einen Bierkrug genommen und diesen der Geschädigten gegen den Kopf geschlagen haben.

Die verletzte Anzeigeerstatterin wurde im Anschluss aufgrund ihrer Kopfplatzwunde im Krankenhaus behandelt.





Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay