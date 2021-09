Am Montagabend (13.09.2021) gerieten in Ansbach in der Endresstraße zwei Männer in einen Streit, der anschließend eskalierte. Ein 53-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt, der 35-jährige Tatverdächtige konnte anschließend fliehen.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, war der 35-Jährige etwa gegen 21.30 Uhr zum Anwesen des 53-Jährigen gekommen. Kurz darauf entbrannte zwischen diesen ein lauter Streit, bis der 53-Jährige vor sein Grundstück kam. Kurz darauf wurde er von dem jüngeren Aggressor niedergestochen. Der Rettungsdienst lieferte den Mann schnellstmöglich in ein Krankenhaus ein.

Der Geschädigte schwebt derzeit noch in Lebensgefahr

Wie aus der Pressemitteilung zu entnehmen ist, kam es aufgrund einer intensiven Zusammenarbeit mit der Ansbacher Staatsanwaltschaft zu einem Haftbefehl gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen. Dieser muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Einer Streife der Polizeiinspektion Heilsbronn gelang es darüber hinaus, den Tatverdächtigen schnell festzusetzen. Dieser wurde bereits dem Amtsgericht vorgeführt. Der Geschädigte befindet sich noch immer in Lebensgefahr.