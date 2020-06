Mehr verkaufsoffene Sonntage: Landräte und Oberbürgermeister aus Franken schreiben Brief an Söder

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie seien die Umsätze im Einzelhandel zahlreicher mittelfränkischer Händler massiv eingebrochen. Das schildern Landräte und Bürgermeister aus Ansbach, Nürnberg, Fürth, Roth, Schwabach, Bad Windsheim, Erlangen-Höchstadt und Weißenburg-Gunzenhausen in einem offenen Brief an Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Ihre Forderung: Es soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, um auch ohne andere Kulturveranstaltungen einen verkaufsoffenen Sonntag abzuhalten. Damit sollen die Umsatzrückgänge der Einzelhändler, zumindest zu einem Teil, abgefangen werden können.

„Die Auswirkungen beobachten wir in unseren Kommunen mit großer Sorge“, schreibt der Oberbürgermeister von Ansbach, Thomas Deffner. In den Kommunen beobachte man einen Besucherrückgang von „bis zu 70 Prozent in den Innenstädten und Einkaufszentren“. Auch die Umsätze seien besorgniserregend. Ein möglicher Grund den die Betroffenen ausmachen: „Einzelhändler berichten uns, dass die Kunden nach Wegfall der Ausgangsbeschränkungen wieder in die Innenstädte kämen, aufgrund der Beeinträchtigung des Einkaufserlebnisses durch die Mund-Nase-Bedeckung jedoch deutlich weniger gekauft werde.“ Beispielsweise gehen die betroffenen modeorientierten Läden bis zum Ende des Jahres 2020 von Umsatzrückgängen in der Höhe „von 25 bis 30 Prozent“ aus.

Verkaufsoffene Sonntage in Mittelfranken: Aktuelle Rechtslage verbietet Ausrichtung

In der aktuell geltenden Rechtslage ist die Ausrichtung eines verkaufsoffenen Sonntags nur möglich, wenn „die Ausnahmen vom Ladenschlussgesetz im öffentlichen Interesse dringend nötig werden.“ Das bedeutet: Verkaufsoffene Sonntage dürfen nur in einem außergewöhnlichen Bedarfsfall, beispielsweise einem zu stillenden Versorgungsbedürfnis, ausgerichtet werden. Bislang war das ebenfalls gegeben, wenn eine andere Veranstaltung von kultureller, sportlicher, religiöser oder anderweitig konsum-unabhängiger Natur stattfand. Beispielsweise bei einem Kunsthandwerkermarkt.

Daher bitten die Landräte und Bürgermeister die Staatsregierung eindringlich: „Dass es ein richtiges und wichtiges Zeichen wäre, den örtlichen Behörden zu ermöglichen eine begrenzte Anzahl an anlassunabhängigen verkaufsoffenen Sonntagen in bisherigem Umfang zu erlauben.“

Unterschrieben ist der Brief von Thomas Deffner (Oberbürgermeister Ansbach), Thomas Jung (Oberbürgermeister Fürth), Marcus König (Oberbürgermeister Nürnberg), Dr. Jürgen Ludwig (Landrat Ansbach), Peter Reiß (Oberbürgermeister Schwabach), Florian Janik (Oberbürgermeister Erlangen), Armin Kroder (Landrat Nürnberger Land), Herbert Eckstein (Landrat Roth), Helmut Weiß (Landrat Neustadt a.d. Aisch – Bad Windsheim), Manuel Westphal (Landrat Weißenburg – Gunzenhausen), Matthias Dießl (Landrat Fürth), Alexander Tritthart (Landrat Erlangen-Höchstadt).