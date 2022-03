In Mittelfranken ist es am Donnerstagabend (10. März 2022) zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und Kleinkraftrad gekommen. Ein 68-jähriger Mann musste nach dem Unfall mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Der 68-Jährige war gegen 18 Uhr in Leuzenbronn, einem Gemeindeteil von Rothenburg ob der Tauber, zu Fuß auf einem Gehweg unterwegs, als ein 20-Jähriger mit einem Kleinkraftrad in den Ort fuhr. Dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei zufolge trat der Fußgänger mit erhobenen Armen und winkend auf die Fahrbahn, um den Mopedfahrer auf die aus seiner Sicht überhöhte Geschwindigkeit aufmerksam zu machen.

Mopedfahrer prallt mit Fußgänger zusammen - Mann wird schwer verletzt

Der 20-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung nicht mehr ausweichen. Bei der folgenden Kollision stürzten beide auf die Straße. Der 68-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Der 20-Jährige blieb unterdessen unverletzt.

Am Moped entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Um den genauen Unfallablauf zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft die Untersuchung durch einen Sachverständigen an. Das Kleinkraftrad wurde zu Beweiszwecken sichergestellt.

