Nachdem Mitte März 2023 in einem Geflügelbetrieb im Bereich der Stadt Leutershausen ein amtlich bestätigter Fall von Geflügelpest (HPAI) auftrat, gibt es nun für die ersten Geflügelhalter Erleichterungen hinsichtlich der Schutzmaßnahmen.

Wie das Landratsamt Ansbach mitteilte, führte das Veterinäramt seit dem Ausbruch zahlreiche Untersuchungen von Geflügel durch. Ein weiterer Fall der Geflügelpest wurde nicht festgestellt. Alle durchgeführten Test vielen negativ aus.

Engere Schutzzone wird aufgehoben

Die engere Schutzzone wird somit aufgehoben. Zuvor galt um den betroffenen Betrieb eine Schutzzone in einem Radius von drei Kilometern. Für die Geflügelhalter in Buch am Wald, den Colmberger Ortsteilen Bieg, Meuchlein und Unterfelden, den Geslauer Ortsteilen Dornhausen, Hürbel und Lauterbach sowie Leutershausens Stadtteilen Bauzenweiler, Frommetsfelden, Höchstetten, Pfezendorf und Zweiflingen gelten somit nur noch die Regelungen der Überwachungszone in einem Radius von zehn Kilometern um den Ausbruchsbetrieb. Diese Sperrzone wurde nach dem Auftreten der Geflügelpest errichtet, um eine mögliche weitere Ausbreitung der Tierseuche möglichst zu verhindern.

Für betroffene Betriebe gilt ein Beförderungsverbot von gehaltenen Vögeln und ihrer Tierkörper, Eiern sowie frischem Fleisch aus einer Schlachtstätte, einem Zerlegbetrieb oder aus einem Kühlhaus. Längst würde die Geflügelpest in Deutschland nicht mehr nur von Zugvögeln eingeschleppt, sondern habe sich auch in den hiesigen Populationen verfestigt und trete somit unabhängig von der Jahreszeit auf, teilte er Leiter des Veterinäramtes des Kreises Ansbach, Ralf Zechmeister, mit. In der Folge ist es durch das Landratsamt Ansbach zu einer Änderung der Allgemeinverfügung vom 14. März 2023 gekommen. Die neuen Regelungen treten in der Nacht von Freitag (14. April 2023) auf Samstag um 0 Uhr in Kraft.

Ab dem Beginn der nächsten Woche werden dann weitere Untersuchungen in der Überwachungszone durchgeführt. Sollten diese negativ sein, so wird etwa in einer Woche mit einer Aufhebung der Maßnahmen aus der Allgemeinverfügung gerechnet. Das Landratsamt Ansbach wird hierzu informieren. Die Bevölkerung wird weiterhin aufgerufen, keine toten Wildvögel anzufassen oder zu bewegen, sondern entsprechende Funde unter Angabe des Fundortes an das Veterinäramt, die jeweiligen Gemeinde oder der Polizei zu melden.

