Am Dienstag (6. Juli) gegen 8.30 Uhr, verstarb ein 67-Jähriger, während er mit seinem Pkw in der Färbereistraße fuhr an einer natürlichen Todesursache. Der 67-Jährige brach während eines Abbiegevorgangs plötzlich zusammen, fuhr anschließend über eine Wiese und prallte auf einem angrenzenden Parkplatz gegen zwei geparkte Pkw.

Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Sachschaden an den beiden anderen Fahrzeugen addiert sich auf zirka 6.000 Euro. Außerdem wurde eine Reklametafel beschädigt, hier entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.