Tierquälerei

Unbekannter versteckt Drahtstücke in Kuhfutter: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Wüstendorf gemacht haben. Ein Unbekannter hat Drahtstücke in Kuhfutter gemischt, das die Tiere am Folgetag gefressen haben.