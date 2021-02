Unbekannte Täter haben zwischen dem 5. und 7. Februar 2021 unerlaubt Schlachtabfälle in ein Waldstück in Mittelfranken geworfen. Das teilt die Polizei Dinkelsbühl mit, die wegen der unerlaubten Entsorgung ermittelt. Die Überreste, die laut Polizei aus einer Hausschlachtung stammen, wurden östlich von Dorfkemmathen bei Langfurth (Kreis Ansbach) gefunden. Erst am vergangenen Wochenende ist in Franken ein zerteilter Schweinekopf an einem Waldrand entdeckt worden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Dinkelsbühl handelt es sich bei den Tierabfällen um Reste wie zum Beispiel Klauen, Innereien und die Decke eines grauen Hausschweins, möglicherweise der Rasse Iberico- beziehungsweise Cornwallschwein.

Schlachtabfälle im Kreis Ansbach entsorgt: Schweineohren vermutlich absichtlich abgetrennt

Das Tier hatte eine auffallend graue Decke mit einem leichten Fell. Die Ohren wurde durch die unbekannten Täter vermutlich absichtlich abgetrennt, um eine Identifikation über die Ohrmarken zu verhindern.

Der kleine Wald, in dem die Schlachtabfälle entsorgt wurden, befindet sich neben einem geteerten Flurbereinigungsweg zwischen dem Sulzachhof und Untermichelbach.

Wer etwas über eine private Schlachtung von grauen Hausschweinen weiß, soll sich bitte unter der Telefonnummer 09851 5719-0 melden.