Eine Frau sprach am Samstag, 03.07.2021, gegen 16.30 Uhr, am Marktplatz ganz aufgelöst zwei Angehörige der Rothenburger Sicherheitswacht an und berichtete ihnen, dass sie ihren 7-jährigen Sohn vermissen würde. Sofort wurden laut Polizeibericht der Polizeiinspektion Rothenburg Einheimische und Touristen von der Sicherheitswacht mit in die Suche eingebunden.

Schon kurz darauf etwa gegen 17 Uhr hatte ein freiwilliger Helfer, der mit seinem Fahrrad im Burggarten unterwegs war, den Jungen dort aufgespürt.

Vermisster 7-jähriger Junge im Burggarten entdeckt

Er wurde anschließend seiner sichtlich erleichterten Mutter übergeben.

Suchmaßnahmen der Polizei waren aufgrund des durch die Sicherheitswacht schnell organisierten und erfolgreichen „Suchtrupps“ nicht mehr nötig.

Vorschaubild: © Archiv/Ralf Ruppert